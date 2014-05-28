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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 12:32 BJT

中国货币市场：回购利率多微幅涨跌，跨半年末资金需求仍偏多

路透上海5月28日 - 中国银行间资金市场周三流动性整体仍维持宽裕局面。期限在一个月内的回购利率 微幅波动，资金供给亦相对充足，不过跨半年末的资金需求依旧偏多；而长期资金价格风向标--三个月Shibor在连续回落后，已跌破5%整数关。

交易员指出，尽管企业所得税的汇算清缴仍在进行中，但整体进程较为平稳，而且因端午假期，还将延至下周二才结束，对月底资金面的影响进一步弱化，料短期内流动性稳中偏松的格局还将延续。

“挺松的，这两天都有(较早的)开盘价指导，大家就跟着做，说明都比较认可这个水平，”上海一银行交易员称。

她表示，近期可跨半年末的两个月和三个月期资金需求一直不小，尽管今日两个月回购利率有一定幅度下行，但交易活跃度更高的三个月品种成交价仍相对坚挺，“三个月因为价格合理，供需比较容易撮合，成交也更多一些。”

她并认为，央行目前的关注点更多地放在如何支持经济增长，对资金面也明显持呵护的态度，这有利于乐观资金预期的延续。

本周公开市场到期量环比骤减逾七成，中国央行周二正回购操作规模随之大举缩减至200亿元人民币，创下年内以来单日新低，以稳定跨月资金面。

汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内，依照税收法律等及其他有关企业所得税的规定，自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额，根据月度或季度预缴的所得税数额，确定该年度应补或者应退税额，向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5185 2.5477 -2.92

七天 3.2018 3.2102 -0.84

14天 3.3339 3.3282 +0.57

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.8050 2.7250 +108.00

七天 3.6100 3.0650 +54.50

14天 3.5000 3.6100 -11.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5500 2.5470 +0.30

七天 3.2000 3.2300 -3.00

14天 3.3500 3.3200 +3.00

Shibor

其中:隔夜 2.5100 2.5410 -3.10

七天 3.2000 3.2470 -4.70

三个月 4.9768 5.0197 -4.29

------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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