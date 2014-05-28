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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 12:42 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元多头料将主导市场

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* 始自1.09区域的跌势已经趋弱

* 多头基调暗示下一步将持续升越1.09

* 近期多数跌势在50日移动均线寻获支撑

* 1.10整数位附近的200日移动均值可能是下一个目标位

* 接近1.12处的结构性阻力是另一个可能目标

* 图表：link.reuters.com/gan69v

(完)

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(编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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