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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 12:47 BJT

《汇市简讯》美元指数走势停滞，但趋势看高一线

0430 GMT

* 美元指数在亚洲市场自早盘劲升后目前呈现十字星形态，主要货币在亚洲盘中交投淡静

* 动能指标显示，5日、10日及20日移动均线小幅走高，波林格区间扩宽

* 技术形态呈正面，目标测试4月趋势高位80.60

* 收于79.90下方，才会终结上行趋势

* 10日移动均线切入位80.19，与早盘高点80.39分别为初始支撑位和阻力位。

* 浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/man69v

(完)

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