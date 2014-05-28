路透基点：7天连锁酒店3亿美元再融资已非正式展开筹组--TRLPC

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国经济型酒店--7天连锁酒店集团的3亿美元再融资已非正式展开筹组，之后很快将正式展开筹组一般银团。
消息人士称，野村负责安排协调，打算扩大安排行阵容，之后再展开一般银团阶段。
这笔贷款的基本规模为2.5亿美元，可以提高至3亿美元。
先前已报导，这笔五年期分期偿还贷款的平均年限为3.75年，贷款利率与借款人的杠杆率挂钩。
借款人杠杆率高于一倍时，初始贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码375个基点。若杠杆率高于0.5倍但不高于一倍，则加码幅度降为340个基点；若杠杆率为0.5倍以下，则加码幅度为300个基点。
一名消息人士称，以净资产(包含借款人资产负债表上的现金)为计算基础，目前杠杆率为1.3倍。
一名消息人士表示，开出的最高费用为150个基点。
该贷款将用于1.2亿美元五年期离岸贷款的再融资，7天酒店去年通过这笔贷款完成了私有化。1.2亿美元五年期贷款是在去年6月签订的，最高综合收益约为388-408个基点，利率为较LIBOR加码约360-380个基点，平均年限为3.5年。杠杆率不到未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.5倍。
国泰世华银行，中国信托商业银行，台北富邦银行，野村国际(香港)与台湾大众银行为这笔私有化贷款的牵头行兼簿记行，此外还有四家参贷行。
凯雷投资集团、Sequoia Capital、Actis以及7天连锁酒店联席董事长何伯权与郑南雁组成的财团以6.88亿美元将7天连锁酒店集团私有化。
7天连锁酒店在中国162个城市有逾1,000家门店。(完) (编译 蔡美珍；审校 许娜)
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