《路透晚报》--5月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：发挥市场决定性作用，减少政府对微观经济直接干预--习近平

中国国家主席、中共总书记习近平表示，使市场在资源配置中起决定性作用，就要从广度和深度上推进市场化改革，减少政府对资源的直接配置，减少政府对微观经济活动的直接干预，把市场机制能有效调节的经济活动交给市场。

--中国经济：区域规划政策并没有碎片化和遍地开花--发改委官员

面对中国近年来出台的各种各样区域发展规划，中国国家发展和改革委员会副秘书长范恒山周三称，中国的区域规划和政策文件不存在着碎片化和过多过滥遍地开花的问题，其体现出的差别化路径改善了宏观调控一刀切的状况。

--中国经济：4-5月煤电油运供需略显宽松，经济运行总体平稳--发改委

在外界对中国经济下行忧虑甚重之时，中国国家发展和改革委员会秘书长李朴民表示，从4月和5月上中旬的煤电油运数据看，总体运行平稳，供需略为宽松，中国经济仍在合理区间内平稳运行。

--中国数据：1-4月工业企业利润同比增幅回落至10%，电子等行业降速明显

中国国家统计局周三公布，今年1-4月规模以上工业企业利润同比增长10%，增速比1-3月回落0.1个百分点，主要受电子、电力、酒行业利润增速回落幅度较大影响，且成本上升也形成拖累。

--中国安全：政府强化信息安全进行时，金融业硬件国产化缓慢推进

中国政府强化信息安全举措正逐渐落实为企业行动。金融市场人士对路透表示，两年前中资金融机构基于信息安全考虑就已陆续考虑和去除“IOE”（IBM、Oracle、EMC），去年棱镜事件后亦开始采购国产信息设备，但金融领域硬件设备整体国产化步伐仍缓慢滞后。

--中国房地产：安徽芜湖限购政策松动，二套房可享贴息贷款

中国二三线城市放松房地产限购政策的城市在增多。安徽省芜湖市日前发布通知，居民购买第二套房时，允许申请贴息贷款；外地调入芜湖人员，也获得市民待遇，支持申请住房公积金贷款。

--中国金融：计画在2014年推出首个原油期货--证监会副主席姜洋

中国证券监督管理委员会副主席姜洋周三表示，中国力求在今年推出首个原油期货合约，此举将让中国这个全球第二大原油消费国在全球订价上拥有更大影响力。

【固定收益】

--中国债市动态：国债期货与现货互动均走暖，政策放松预期进一步强化

中国银行间市场周三现券收益率持续下跌，沉寂许久的国债品种有所表现。市场人士指出，政策放松的预期进一步被强化，人民币大幅走贬险创年内新低，国债期货多头情绪热烈，推动债券一二级市场继续强势。

--中国货币市场：回购利率多微幅涨跌，跨半年末资金需求仍偏多

中国银行间资金市场周三流动性整体仍维持宽裕局面。期限在一个月内的回购利率微幅波动，资金供给亦相对充足，不过跨半年末的资金需求依旧偏多；而长期资金价格风向标--三个月Shibor在连续回落后，已跌破5%整数关。

--中国债市：资金仍宽而IRS跌势减弱，连续下行后静待新触发动因

中国银行间市场资金依旧宽松，不过人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周三跌幅明显缩减至约2个基点(bp)。因经过近期连续下行，缺少新消息刺激而走势归淡。

--中国新债：国开行下周二将发至多240亿元五期固息债，期限一至10年

中国国家开发银行周三公告称，将于下周二(6月3日)招标发行五期固息金融债，总额不超过240亿元人民币，其中三、五及10年为增发，一及七年为新发品种。

--新债招标：中国五年续发国债收益率意外偏低，因期现货多头士气均高涨

中国财政部周三招标续发行的五年期固息国债收益率意外偏低。市场人士指出，早盘国债期货表现强劲，盘中大涨后，进一步激发现货多头士气，且本期新债客盘需求亦不错，最终令其收益率定位远低于预期。

--中国债市：广东省或于6月组建承销团，开启地方"自主发债"先河

继中国财政部公布10试点地区地方债"自发自还“之后，第一财经日报周二报导，广东省将于6月9日或10日开始组建地方债承销团，当前已就其债券发行进行了评级机构招标，共有9家评级公司竞标。除广东省之外，其他省市还没有明确的时间表。

--《焦点》中国版市政债开启，能否成功端视弱财力地区的表现

中国开启地方债自发自还试点，向“市政债”市场迈进，这可能加大那些疲于融资偿债省份的压力，创建出一个双层次的市场--由大城市和财政实力强的地区所主导。

【外汇】

--中国汇市：人民币收贬日内险创新低，贬值压力未尽但走势难言明朗

中国境内人民币兑美元周三续贬，盘间一度逼近年内低点6.2676元后有所回升，收盘时跌幅收窄逾半。市场人士称短期内贬值压力未释放完毕，但价格走势仍有不确定性。交易人士称，早盘初段企业分红购汇再度发力，并吸引市场做多美元；但其后有至少一家中资大行抛售美元，使成交价格回到6.26元下方盘整；午盘时客盘结汇需求有所释放，使贬值幅度进一步收窄。

--离岸人民币：香港银行推结构性存款产品，吸引看空人民币的投资者

香港银行业者开始推出看淡人民币结构性存款产品，以吸引押注人民币在未来数月将贬值的投资者。目前市场对中国经济和人民币前景的信心颇为脆弱。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收升，电子信息板块涨幅居前

中国股市沪综指周三反弹收升，电子信息板块涨幅居前。分析师指出，政策利好的积累和IPO发行节奏的明朗使市场的悲观预期有所改善，短期大盘有望持续反弹，但高度料仍有限。

--中国个股：万科称房地产“黄金时代”已结束，需求前景仍稳健

中国最大的住宅房地产开发商--万科表示，中国房地产行业快速增长的时代已经结束，不过政府的城市化进程将在未来15年继续拉动需求。

--香港个股：太古正式取得可口可乐美国新专营区域，人口覆盖度扩大逾七成

综合企业--太古股份周三称，旗下子公司太古饮料正式取得可口可乐于美国新专营区域，人口覆盖度扩大逾七成。太古在联交所一份声明中称，太古饮料旗下美国太古可口可乐已取得新的专营区域，并已顺利进行专营区域的移交工作，但相关协议的财务条款不予披露。

--中国基金：山东高速光控产业投资基金完成首轮18亿元人民币募资

中国金融控股企业--光大控股称，由该公司以及山东高速集团发起的山东高速光控产业投资基金，完成首轮18亿元人民币募资。

--中国企业：中国石油集团预计未来10年向秘鲁至少投资20亿美元

一位中国石油天然气集团公司(CNPC)高管周二对路透表示，预计未来10年向秘鲁至少投资20亿美元。最近CNPC收购了Petrobras PETR4.SA 的秘鲁资产。

--《热点透视》中国日用品行业虽肩负大任，但精明的顾客令其获利承压