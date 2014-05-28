中国经济：西太MNI中国5月消费者信心指数续回升，刺激政策出台提振信心

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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路透上海5月28日 - 与相当多投行对中国宏观经济的预期悲观不同，澳大利亚西太平洋银行 和国际市场新闻社（MNI)首次联合发布的中国5月消费者信心指数已连续两个月回升，因受访者对中国政府将采取刺激政策支持经济增长的信心提高。
西太MNI中国5月消费者信心指数为121.2，为连续第二个月回升，并逼近1月的121.7年内高点。报告指出，中国经济放缓及金融体系是否健康的担忧前期一直对消费者信心有所压制，不过中国4月出台的微刺激政策和央行督促加快房贷发放似乎已提振了消费者信心。
与国内外短期看空大陆房地产市场的主流观点相反，西太MNI5月报告显示，受访消费者对房地产价格的看涨预期上升。在部分地方政府针对性地放松房贷和限购后，消费者对国内房市转向乐观一面。
MNI指数首席经济学家乌格罗表示，从受访的消费者和企业反馈的信息来看，大家信心都在提升。MNI亦采访了中国最大的约200家企业，数据明显反映出一切都在改善。
MNI是全球最大交易所之一的德意志交易所全资子公司，专门从事聚焦企业和消费者的月度宏观经济报告，其发布的芝加哥MNI商业景气指数等受外界关注。MNI自2007年4月开始发布中国消费者信心指数报告，今年5月，有着四十多年跟踪澳洲消费者信心的西太平洋银行与MNI决定双方联手发布这份反映中国消费者情绪的月度调查报告。
MNI每月将向遍布中国30个城市约一千位受访者采集数据，问题包括个人当前和未来一年的经济状况预期、未来一年和五年的总体经济状况预期、以及当前购买大宗家庭用品的意愿等五类，与美国密歇根大学消费者信心指数原理相近。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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