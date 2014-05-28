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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 13:08 BJT

香港股市：金融股引领早盘攀升，美国数据向好提振市场人气

路透香港5月28日 - 香港股市周三早盘攀升，由金融股领涨，并跟随其他亚洲市场涨势；美国经济数据向好提振了市场人气。

截止中午时分，恒生指数 涨0.8%至23,133.99点，触及一个半月新高。恒生国企指数 跳升1.4%，若维持涨幅，将创下两周内最佳单日表现。

早盘最后一小时，金融股的强劲涨势推升指标股指，因乐观的美国经济数据和标普500指数再创收盘新高，都让投资者欢欣鼓舞。

中国建设银行 和汇丰控股 分别上涨1.3%和0.7%。

但金沙中国 下挫1.8%，对指数拖累最大。

金山软件 上扬0.6%。(完)
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