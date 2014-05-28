版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 13:34 BJT

路透调查：印度央行6月料将维持利率不变，GDP数据料显示经济仍乏力

路透调查显示，央行至少到1月前，都将维持回购利率在8.00%不变；存款准备金率最早在2015年10月前都不会作出调整。

调查还显示，央行下一步将是降息来支撑经济，但要到明年初才会行动。

随着莫迪领导的印度人民党(BJP)以压倒性优势赢得大选，分析师称经济最坏的时候可能已经结束。BJP的获胜引燃外界预期，印度政府在历经数年政策瘫痪后，之后在通过关键的支撑成长改革上将不会遇到麻烦。

受访的48名分析师预计，1-3月印度经济将较上年同期增长4.8%，高于前季的增长4.7%。

“我们预计实质国内生产总值(GDP)成长仍然乏力，因制造业和矿业持续呈现疲态，且趸售(批发)和零售贸易整体疲弱，”巴克莱分析师Rahul Bajoria在一份报告中写道。

“不过，我们认为印度经济成长已经触底，将在未来四至六个季内温和回升。”(完)

(编译 石冠兰/王翔琼；审校 李婷仪/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐