路透调查：印度央行6月料将维持利率不变，GDP数据料显示经济仍乏力

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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路透调查显示，央行至少到1月前，都将维持回购利率在8.00%不变；存款准备金率最早在2015年10月前都不会作出调整。
调查还显示，央行下一步将是降息来支撑经济，但要到明年初才会行动。
随着莫迪领导的印度人民党(BJP)以压倒性优势赢得大选，分析师称经济最坏的时候可能已经结束。BJP的获胜引燃外界预期，印度政府在历经数年政策瘫痪后，之后在通过关键的支撑成长改革上将不会遇到麻烦。
受访的48名分析师预计，1-3月印度经济将较上年同期增长4.8%，高于前季的增长4.7%。
“我们预计实质国内生产总值(GDP)成长仍然乏力，因制造业和矿业持续呈现疲态，且趸售(批发)和零售贸易整体疲弱，”巴克莱分析师Rahul Bajoria在一份报告中写道。
“不过，我们认为印度经济成长已经触底，将在未来四至六个季内温和回升。”(完)
(编译 石冠兰/王翔琼；审校 李婷仪/张若琪)
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内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。