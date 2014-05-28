中国债市动态：国债期货与现货互动均走暖，政策放松预期进一步强化

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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路透北京5月28日 - 中国银行间市场周三现券收益率持续下跌，沉寂许久的国债品种有所表现。市场人士指出，政策放松的预期进一步被强化，人民币大幅走贬险创年内新低，国债期货多头情绪热烈，推动债券一二级市场继续强势。
交易员并指出，利率互换(IRS)因前期跌幅已大，今天因而未有太明显表现；然回购基准一年期品种利率水平，仍在近一年来低位。
“国债期货成交量很大，媒体报导宽松货币政策，现券收益率也跟着往下走了；IRS前期跌太明显了，下得不多，”上海一券商交易员称，“大家就是预测政策会宽松，本来预计这个月底资金会紧一点的，也还没紧起来。“
深圳一券商交易员亦指出，今早开盘国债期货品种就已充盈着乐观预期，进而推动现货市场大幅走暖。
不过上述上海交易员也指出，本轮国债期货多头行情启动方不似传统机构，债券投资户等是否会跟随有待进一步观察。
中国国债期货主力1409合约 今日成交量异常活跃，截至午盘收盘增仓713手，持仓量增至5,959历史高位，此前持仓量最高的主力合约为已结束交易的国债期货首份合约1312的5,022手。
财政部周三招标续发行的五年期固息国债收益率意外偏低。市场人士指出，早盘国债期货表现强劲，盘中大涨后，进一步激发现货多头士气，且本期新债客盘需求亦不错，最终令其收益率定位远低于预期。
境内人民币兑美元 周三续贬，盘间一度挫低153个点子至6.2639元，接近年内低点6.2676元。交易人士称企业分红购汇再度发力，并吸引市场做多美元；但其后有至少一家中资大行抛售美元，使成交价格回到6.26元下方盘整。
人民币利率互换曲线(IRS，回购定盘利率基准)一年期品种报价中值 最新报3.51%，此前低点是2013年6月6日的3.50%。
剩余期限约6.64年的固息国债140003券最新报价对应收益率 在4.10%/4.01%，上日尾盘为4.15%/4.05%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。