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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 13:33 BJT

中国债市动态：国债期货与现货互动均走暖，政策放松预期进一步强化

路透北京5月28日 - 中国银行间市场周三现券收益率持续下跌，沉寂许久的国债品种有所表现。市场人士指出，政策放松的预期进一步被强化，人民币大幅走贬险创年内新低，国债期货多头情绪热烈，推动债券一二级市场继续强势。

交易员并指出，利率互换(IRS)因前期跌幅已大，今天因而未有太明显表现；然回购基准一年期品种利率水平，仍在近一年来低位。

“国债期货成交量很大，媒体报导宽松货币政策，现券收益率也跟着往下走了；IRS前期跌太明显了，下得不多，”上海一券商交易员称，“大家就是预测政策会宽松，本来预计这个月底资金会紧一点的，也还没紧起来。“

深圳一券商交易员亦指出，今早开盘国债期货品种就已充盈着乐观预期，进而推动现货市场大幅走暖。

不过上述上海交易员也指出，本轮国债期货多头行情启动方不似传统机构，债券投资户等是否会跟随有待进一步观察。

中国国债期货主力1409合约 今日成交量异常活跃，截至午盘收盘增仓713手，持仓量增至5,959历史高位，此前持仓量最高的主力合约为已结束交易的国债期货首份合约1312的5,022手。

财政部周三招标续发行的五年期固息国债收益率意外偏低。市场人士指出，早盘国债期货表现强劲，盘中大涨后，进一步激发现货多头士气，且本期新债客盘需求亦不错，最终令其收益率定位远低于预期。

境内人民币兑美元 周三续贬，盘间一度挫低153个点子至6.2639元，接近年内低点6.2676元。交易人士称企业分红购汇再度发力，并吸引市场做多美元；但其后有至少一家中资大行抛售美元，使成交价格回到6.26元下方盘整。

人民币利率互换曲线(IRS，回购定盘利率基准)一年期品种报价中值 最新报3.51%，此前低点是2013年6月6日的3.50%。

剩余期限约6.64年的固息国债140003券最新报价对应收益率 在4.10%/4.01%，上日尾盘为4.15%/4.05%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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