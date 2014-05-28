版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 13:38 BJT

台湾股市：连五日收升并创40个月新高，受美股涨势提振

路透台北5月28日 - 台湾股市周三连续第五日收升，并创40个月收盘高位，因良好的美国数据和美股涨势引领亚洲区域股市同步上扬。

台湾加权股价指数 收高0.73%或66.42点，至9,121.71点；此前收盘高点为2011年1月28日的9,145.35点。今日成交值 为1,012.54亿台币，上交易日修正后为834.71亿。

美国股市周二收涨，标普500指数连续第二个交易日创下纪录收盘新高，受助于最新一轮企业并购活动，以及消费者信心和耐久财订单等正面美国数据。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐