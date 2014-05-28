台湾股市：连五日收升并创40个月新高，受美股涨势提振

金属期市：期锌领涨中国基本金属期货，伦敦市场涨势带来提振
美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
路透台北5月28日 - 台湾股市周三连续第五日收升，并创40个月收盘高位，因良好的美国数据和美股涨势引领亚洲区域股市同步上扬。
台湾加权股价指数 收高0.73%或66.42点，至9,121.71点；此前收盘高点为2011年1月28日的9,145.35点。今日成交值 为1,012.54亿台币，上交易日修正后为834.71亿。
美国股市周二收涨，标普500指数连续第二个交易日创下纪录收盘新高，受助于最新一轮企业并购活动，以及消费者信心和耐久财订单等正面美国数据。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
看来油价在支撑位52.56美元附近企稳，该支撑位为3月27日低位50.03美元至4月12日高位56.65美元涨势的61.8%费波纳奇回档位。