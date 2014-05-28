路透调查：巴西央行周三料暂停升息，以保护经济

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
巴西央行总裁Tombini已经多次表示，过去几次升息已经开始压制通胀，尽管其对物价的影响还需更多时间才能充分显现。
分析师将其讲话解读为当局将暂停升息周期，以判断过去的升息是否会进一步遏制通胀。巴西通胀仍然接近官方目标区间2.5%-6.5%的上档。
据汤森路透数据，市场预计央行保持指标利率不变的几率为78%。
“尽管通胀前景恶化，我们现在预计央行货币政策委员会将在下次会议上按兵不动，”桑坦德银行分析师Mauricio Molan在报告中称，还表示巴西央行可能在12月重启升息，以推动通胀趋近目标区间的中档4.5%。(完) (编译 于春红/朱晓军；审校 李婷仪/李爽)
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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