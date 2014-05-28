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货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 13:35 BJT

国际油市：布兰特原油上涨，美国良好数据支撑需求稳步增长预期

“油市中有很多提供支撑的利多因素，经济指标良好且利比亚和乌克兰情势不确定，”Astmax Investment大宗商品基金经理Tetsu Emori称。

“但美国股市太强劲。我的顾虑是如果股市出现一些锁定获利了结，油市也会跟着跌。”

Emori表示，虽然油价目前下跌的可能性不高，但如果价格跌破110美元和109美元水准的话，投资者锁定获利引发的跌势可能导致布兰特原油价格跌至每桶108.50美元。

他称，如果美国原油跌破103美元，101美元水准将提供强劲支撑。

“油价从市场以外的因素获得支撑，”Emori说。

路透对五位分析师的初步调查结果显示，5月23日止当周美国商业原油库存和油品库存料增加。

由于美国周一休假，本周的一周库存数据公布时间将稍晚于平时。美国石油协会(API)将在周三稍晚发布报告，能源资料协会(EIA)将在周四发布数据。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/王翔琼；审校 于春红)
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