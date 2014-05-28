国际油市：布兰特原油上涨，美国良好数据支撑需求稳步增长预期

金属期市：期锌领涨中国基本金属期货，伦敦市场涨势带来提振
美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
“油市中有很多提供支撑的利多因素，经济指标良好且利比亚和乌克兰情势不确定，”Astmax Investment大宗商品基金经理Tetsu Emori称。
“但美国股市太强劲。我的顾虑是如果股市出现一些锁定获利了结，油市也会跟着跌。”
Emori表示，虽然油价目前下跌的可能性不高，但如果价格跌破110美元和109美元水准的话，投资者锁定获利引发的跌势可能导致布兰特原油价格跌至每桶108.50美元。
他称，如果美国原油跌破103美元，101美元水准将提供强劲支撑。
“油价从市场以外的因素获得支撑，”Emori说。
路透对五位分析师的初步调查结果显示，5月23日止当周美国商业原油库存和油品库存料增加。
由于美国周一休假，本周的一周库存数据公布时间将稍晚于平时。美国石油协会(API)将在周三稍晚发布报告，能源资料协会(EIA)将在周四发布数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/王翔琼；审校 于春红)
美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
看来油价在支撑位52.56美元附近企稳，该支撑位为3月27日低位50.03美元至4月12日高位56.65美元涨势的61.8%费波纳奇回档位。