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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 13:56 BJT

全球金融：印度央行总裁呼吁全球货币政策应开展协作

路透孟买5月28日 - 印度央行总裁拉詹周三重申此前表态，称全球央行需要关注其非常规货币政策对其他经济体的影响。

拉詹提议发达国家的央行将这些政策的溢出效应“内部化”，从而把其对其他金融市场的波动和破坏降至最小。

“在我看来，目前国际货币政策缺乏系统就是巨大风险的根源，对于可持续增长和金融业来说都是如此，”拉詹在为在日本央行讲话准备的发言稿中称。

拉詹说：“这不是一个工业国家问题，也不是新兴市场问题，而是集体行为的问题。我们对此认识得越早，全球经济增长的可持续性就会越强。”此番言论重申了他本月稍早的表态。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
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