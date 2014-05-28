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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 14:01 BJT

更新版 1-台湾股市：连五日收升并创40个月新高，受美股涨势提振

(新增分析师评论)

路透台北5月28日 - 台湾股市周三连续第五日收升，并创40个月收盘高位，因良好的美国数据和美股涨势引领亚洲区域股市同步上扬。

台湾加权股价指数 收高0.73%或66.42点，至9,121.71点；此前收盘高点为2011年1月28日的9,145.35点。今日成交值 为1,012.54亿台币，上交易日修正后为834.71亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，今日盘势续扬主要因为有美国标普500指数创收盘新高带动，且明日有摩台指结算，外资仍持续同步在期货与现货做多所致。

“明天是摩台结算，应该会继续上攻，但后天面临端午节的长假效应，要小心短线获利卖压。”他说。

钟国忠认为，短线指数料将沿着五日线向上推升，明日的支撑位置将上移至9,070点。若意外跌破，下方也有位在8,913点的月线以及8,836点的季线支撑。

美国股市周二收涨，标普500指数连续第二个交易日创下纪录收盘新高，受助于最新一轮企业并购活动，以及消费者信心和耐久财订单等正面美国数据。

亚洲股市周三普遍随美股上涨，本地时间13:53，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.62%。(完)
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