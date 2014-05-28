更新版 1-台湾股市：连五日收升并创40个月新高，受美股涨势提振

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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(新增分析师评论)
路透台北5月28日 - 台湾股市周三连续第五日收升，并创40个月收盘高位，因良好的美国数据和美股涨势引领亚洲区域股市同步上扬。
台湾加权股价指数 收高0.73%或66.42点，至9,121.71点；此前收盘高点为2011年1月28日的9,145.35点。今日成交值 为1,012.54亿台币，上交易日修正后为834.71亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，今日盘势续扬主要因为有美国标普500指数创收盘新高带动，且明日有摩台指结算，外资仍持续同步在期货与现货做多所致。
“明天是摩台结算，应该会继续上攻，但后天面临端午节的长假效应，要小心短线获利卖压。”他说。
钟国忠认为，短线指数料将沿着五日线向上推升，明日的支撑位置将上移至9,070点。若意外跌破，下方也有位在8,913点的月线以及8,836点的季线支撑。
美国股市周二收涨，标普500指数连续第二个交易日创下纪录收盘新高，受助于最新一轮企业并购活动，以及消费者信心和耐久财订单等正面美国数据。
亚洲股市周三普遍随美股上涨，本地时间13:53，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.62%。(完)
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。