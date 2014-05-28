《中国债市每日综述》现货追随国债期货走强，对政策放松期待有增无减

* 国债期货走强，主力合约成交量激增

* 多头热情蔓延至现货，国债表现颇佳

* 近期消息催场内政策放松预期不断升温

* 资金维宽，质押式回购成交额接近年内高点

路透北京5月28日 - 中国国债期货各期限合约周三均走强，积极情绪传导到银行间现券市场，不仅政金债收益率续跌，近期相对被冷落的国债今日亦呈颇佳表现。

机构曾担心月底资金面将受企业年度所得税清算的冲击，但交易员表示，从当前情况判断，该时点流动性优于预期，且近期总理讲话等消息催场内政策放松预期不断升温。

“国债期货应该是有大户建仓，期货涨进一步带动了现货，”北京一券商交易员称，“大家还是觉得政策会进一步放松，总理也说了融资贵、融资难的问题要解决，怎么解决？那就是要降低整体社会利率水平。”

另一券商交易员认为，”今年(多数)季节性时点关口，资金该紧不紧，这个月底也是这样，都看不到紧的影子，让大家不断确认央行(调节流动性)的态度是更温和的，信心就更强。“

中国国债期货主力1409合约 从昨天下午起出现突然增量持仓情况，周三成交量也是异常活跃，达到3,268手，高于上日的2,420手，该合约5月份以来单日成交量多在2,000手以下。

而相比之下，近期连续下行的人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 因缺少新消息刺激而走势归淡，跌幅明显缩减，至约2个基点(bp)。

剩余期限约6.6438年的固息国债140003券最新报价对应收益率 在4.09%/4.00%，上日尾盘为4.15%/4.05%；剩余期限约4.6356年的国开行固息债140202券最新报价对应收益率 在4.9397%/4.9035%，上日尾盘为4.99%/4.94%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.268元，较上日结算价涨0.406元，或0.43%。

**三个月Shibor跌破5%整数关**

中国银行间资金市场周三流动性整体仍维持宽裕局面。期限在一个月内的回购利率 微幅波动，资金供给亦相对充足，不过跨半年末的资金需求依旧偏多；而长期资金价格风向标--三个月Shibor在连续回落后，已跌破5%整数关。

交易员指出，尽管企业所得税的汇算清缴仍在进行中，但整体进程较为平稳，而且因端午假期，还将延至下周二才结束，对月底资金面的影响进一步弱化，料短期内流动性稳中偏松的格局还将延续。

“挺松的，这两天都有(较早的)开盘价指导，大家就跟着做，说明都比较认可这个水平，”上海一银行交易员称。

她表示，近期可跨半年末的两个月和三个月期资金需求一直不小，尽管今日两个月回购利率有一定幅度下行，但交易活跃度更高的三个月品种成交价仍相对坚挺，“三个月因为价格合理，供需比较容易撮合，成交也更多一些。”

她并认为，央行目前的关注点更多地放在如何支持经济增长，对资金面也明显持呵护的态度，这有利于乐观资金预期的延续。

汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内，依照税收法律等及其他有关企业所得税的规定，自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额，根据月度或季度预缴的所得税数额，确定该年度应补或者应退税额，向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,646.72亿元，虽尚未超越今年3月31日曾出现的10,120.94亿元成交额高峰，但在年内亦处于一个相对高的水平。

上日这一成交金额为9,646.72亿元；周三，隔夜品种成交8,192.53亿元，上日为7,720.23亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5144 2.5477 -3.33 8,192.53

七天 3.2079 3.2102 -0.23 888.18

14天 3.3321 3.3282 +0.39 320.77

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0950 2.7250 +37.00 2,348.49

七天 3.6600 3.0650 +59.50 338.02

14天 3.6000 3.6100 -1.00 28.11

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5500 2.5470 +0.30 --

七天 3.2000 3.2300 -3.00 --

14天 3.3500 3.3200 +3.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5100 2.5410 -3.10 --

七天 3.2000 3.2470 -4.70 --

三个月 4.9768 5.0197 -4.29 --