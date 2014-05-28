欧洲个股：雀巢将成立新公司，进军医学美容产业

标题新闻：截至4月19日美国货币市场基金总资产减少168.8亿美元，至2.63万亿美元-ICI
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路透苏黎世5月28日 - 雀巢(Nestle) 周三表示，该公司将开展医学美容业务分支，并且已经以14亿美元现金从加拿大药企Valeant Pharmaceuticals International 收购了若干美肤产品的权益。
雀巢称，新公司名为Nestle Skin Health，将在其与欧莱雅(L'Oreal) 的合资企业Galderma基础上建立，并由雀巢全资控股。
雀巢表示，将从Valeant收购一些产品在美国和加拿大的全面商业化权益，包括用于面部整形美容的Restylane、Perlane和Emervel，以及皮肤疗法Dysport。
该公司称，还将收购Sculptra的全面权益。这是一种在美国、加拿大等市场使用的医美疗法。(完)
(编译 朱晓军；审校 张若琪)
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* 10年期美债收益率在2.19%遇到阻力 * 市场聚焦法国大选和朝鲜紧张局势 * 股市上涨减少对公债的需求 * 160亿美元五年期TIPS标售获强劲需求 路透纽约4月20日 - 美债收益率周四上涨，因投资者等待本周末的法 国大选结果，风险胃纳改善提振股市，稍早收益率下跌，并跌破一个关键 技术阻力位。 本周没有重磅经济数据发布，投资者聚焦将于周日举行的法国大选第 一轮投票，美国与朝鲜的紧张关系，以及特朗普政府何时可能开始税收和 财政改革的新线索。 指标10年期美债收益率在约2.19%的技术阻力位下挣扎，在隔夜交易 中曾测试该水平，收益率在一个月的时间里下跌了40多个基点。 10年期美债 价格下跌12/32，收益率报2.25%，周二该收 益率一度跌至2.165%，为11月10日以来的最低水平，从3月14日触及的2.6 3%急挫。 公债价格续跌，因美股上涨减少了对避险公债的需求。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦
路透纽约/伦敦4月20日 - 金价继昨日录得逾六周来最大单日跌幅后周四持稳，因美元走软遏制了金价跌势，不过，今日市场波动幅度不大，投资者等待即将举行的法国大选结果。