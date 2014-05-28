《热点聚焦》仓库排队越来越长，棉花重蹈铝市后尘？

金属期市：期锌领涨中国基本金属期货，伦敦市场涨势带来提振
美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
**美国即将采行新举措**
2011年棉价剧烈波动令美国一家历史悠久的贸易商关门大吉，并引发有关市场操纵的指控，如今在棉花产业关键时刻，这个问题又再度浮现。
据美国棉花协会(NCC)5月7日的公告，按照贸易商、农户和仓库运营商组成的行业工作小组建议，美国农业部将在下月实施衡量交付速度的新制度。
新数据将显示商户要求装运多少包棉花，不过此一措施并不具强制性。
美国农业部拒绝评论这个新制度，也不对有关仓储商交付棉花速度太慢的抱怨发表看法。
虽然许多市场人士称，美国农业部这一举措迈出了良好的第一步，但奥兰国际全球棉花部主管Ashok Hegde表示，做得还不够。
“只有改变行业准则以提高交付速度，或者商业竞争压力推动仓储服务供应商提供更优质的服务，否则很难看到这种情况会发生什么改变，”他说。
排队等候虽让棉花业者感到苦恼，但似乎又不太可能向铝那样引起广泛关注。可口可乐 和MillerCoors LLC等易拉罐厂商因铝市场排队等候问题曾激起国会举行听证会和诉讼，指称排队等候推高实货价格。
棉花市场不太可能出现这种情况。近月棉价虽然高于期货价格，但并未接近纪录高位。主要棉花用户在下一季新供应上市前都保持低调，并寄望向美国农业部施压会提高透明度。(完) (编译 张涛/李春喜/石冠兰/李爽 审校 张明钧/王冠中/蔡美珍)
美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
看来油价在支撑位52.56美元附近企稳，该支撑位为3月27日低位50.03美元至4月12日高位56.65美元涨势的61.8%费波纳奇回档位。