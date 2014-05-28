《热点聚焦》仓库排队越来越长，棉花重蹈铝市后尘？

**美国即将采行新举措**

2011年棉价剧烈波动令美国一家历史悠久的贸易商关门大吉，并引发有关市场操纵的指控，如今在棉花产业关键时刻，这个问题又再度浮现。

据美国棉花协会(NCC)5月7日的公告，按照贸易商、农户和仓库运营商组成的行业工作小组建议，美国农业部将在下月实施衡量交付速度的新制度。

新数据将显示商户要求装运多少包棉花，不过此一措施并不具强制性。

美国农业部拒绝评论这个新制度，也不对有关仓储商交付棉花速度太慢的抱怨发表看法。

虽然许多市场人士称，美国农业部这一举措迈出了良好的第一步，但奥兰国际全球棉花部主管Ashok Hegde表示，做得还不够。

“只有改变行业准则以提高交付速度，或者商业竞争压力推动仓储服务供应商提供更优质的服务，否则很难看到这种情况会发生什么改变，”他说。

排队等候虽让棉花业者感到苦恼，但似乎又不太可能向铝那样引起广泛关注。可口可乐 和MillerCoors LLC等易拉罐厂商因铝市场排队等候问题曾激起国会举行听证会和诉讼，指称排队等候推高实货价格。