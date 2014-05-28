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货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 14:08 BJT

表格：德国4月按ILO经季调就业人口较前月增长3.4万人，3月增加3.8万

路透柏林5月28日 - 德国联邦统计局周三公布，德国4月经季节调整按国际劳工组织(ILO)方法计算的就业人口较前月增加3.4万人，3月为增加3.8万。

以下为详细表格

2014年4月 2014年3月 2013年4月

就业人数 (百万，经调整) 42.101 42.067 41.697

较上月变动 +34,000 +38,000 +6,000

就业人数 (百万，未经调整) 41.980 41.814 41.578

(完) (编译 张涛；审校 杜明霞)
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