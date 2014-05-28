表格：德国4月按ILO经季调就业人口较前月增长3.4万人，3月增加3.8万

中国农业：预计未来10年粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡--农业部
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透柏林5月28日 - 德国联邦统计局周三公布，德国4月经季节调整按国际劳工组织(ILO)方法计算的就业人口较前月增加3.4万人，3月为增加3.8万。
以下为详细表格
2014年4月 2014年3月 2013年4月
就业人数 (百万，经调整) 42.101 42.067 41.697
较上月变动 +34,000 +38,000 +6,000
就业人数 (百万，未经调整) 41.980 41.814 41.578
(完) (编译 张涛；审校 杜明霞)
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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