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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 14:13 BJT

日本股市：日经指数连续第五个交易日收涨，三井不动产股价跳水

路透东京5月28日 - 日本股市周三连续第五个交易日收高，因美国强劲数据激励市场信心，但三井不动产 下跌，受该公司将发新股最高筹资36亿美元的消息所影响。

指标日经指数 收涨0.2%，报14,670.95点。

三井不动产跳水4.7%，是主板成交额第二大个股。

东证股价指数 上涨0.3%至1,198.17点，JPX日经400指数 上涨0.2%至10,926.66点。(完)
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