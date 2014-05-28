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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 14:17 BJT

韩国汇市：韩元连涨三天，得益于出口商需求

路透首尔5月28日 - 韩元 周三连续第三个交易日上涨，得益于出口商需求。

韩元兑美元 在本地市场收报1,021.4，较上日收盘价1,023.2上涨0.2%。(完)

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