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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 14:20 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：股市表现仍然亮丽

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* 澳元/美元上涨0.08%，新西兰元/美元下跌0.25%，美元/日圆跌0.05%，美元/离岸人民币上升0.12%

* 日股日经指数收高0.2%，中国沪综指涨0.55%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.68%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.5088%

* 欧洲议会选举中反欧派引发震荡，欧盟领导人急思善后良策

* 亚特兰大联储总裁预计经济成长反弹，美联储不急于加息 。(完)

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(编译 王翔琼；审校 张若琪)
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