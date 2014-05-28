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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 14:23 BJT

澳洲股市：受银行股推动收高，黄金股下滑限制大盘涨势

路透悉尼5月28日 - 澳洲股市周三上涨0.3%，受助于美股标准普尔500指数再次收在历史高点，以及银行股受到追捧；但大盘全面涨势受限，因金价上日走跌，打击黄金生产商股价。

澳洲指标股指 涨15.5点，收在5,527.2点。该指数周二震荡收平。

新西兰指标NZX 50指数 升0.7%或35.6点，至5,181.5点。(完)
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