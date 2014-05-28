澳洲股市：受银行股推动收高，黄金股下滑限制大盘涨势

《全球汇市》法国大选不安情绪缓解带动欧元上涨，美元回稳
美元摆脱稍早颓势，尾盘兑主要货币变动不大，因今日公布的上周初请失业金和大西洋沿岸中部地区制造业活动数据，没有改变交易商对美国经济温和成长和低通胀的观点。
路透悉尼5月28日 - 澳洲股市周三上涨0.3%，受助于美股标准普尔500指数再次收在历史高点，以及银行股受到追捧；但大盘全面涨势受限，因金价上日走跌，打击黄金生产商股价。
澳洲指标股指 涨15.5点，收在5,527.2点。该指数周二震荡收平。
新西兰指标NZX 50指数 升0.7%或35.6点，至5,181.5点。(完)
美元摆脱稍早颓势，尾盘兑主要货币变动不大，因今日公布的上周初请失业金和大西洋沿岸中部地区制造业活动数据，没有改变交易商对美国经济温和成长和低通胀的观点。
路透纽约4月20日 - 油价周四收盘涨跌不一，盘中在平盘上下拉锯，因投资者评估美国产量上升，相对于地缘政治不确定性和海湾主要产油国关于石油输出国组织(OPEC)减产协议可能延长的评论对市场的影响哪一个更大。
* 10年期美债收益率在2.19%遇到阻力 * 市场聚焦法国大选和朝鲜紧张局势 * 股市上涨减少对公债的需求 * 160亿美元五年期TIPS标售获强劲需求 路透纽约4月20日 - 美债收益率周四上涨，因投资者等待本周末的法 国大选结果，风险胃纳改善提振股市，稍早收益率下跌，并跌破一个关键 技术阻力位。 本周没有重磅经济数据发布，投资者聚焦将于周日举行的法国大选第 一轮投票，美国与朝鲜的紧张关系，以及特朗普政府何时可能开始税收和 财政改革的新线索。 指标10年期美债收益率在约2.19%的技术阻力位下挣扎，在隔夜交易 中曾测试该水平，收益率在一个月的时间里下跌了40多个基点。 10年期美债 价格下跌12/32，收益率报2.25%，周二该收 益率一度跌至2.165%，为11月10日以来的最低水平，从3月14日触及的2.6 3%急挫。 公债价格续跌，因美股上涨减少了对避险公债的需求。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦