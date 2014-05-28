中国基金：山东高速光控产业投资基金完成首轮18亿元人民币募资

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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路透香港5月28日 - 中国金融控股企业--光大控股 称，由该公司以及山东高速集团发起的山东高速光控产业投资基金，完成首轮18亿元人民币募资。
该基金由山东高速集团及光大控股分别出资16亿元及2亿元，聚焦中国大陆新型城镇化崛起带来的变革与发展，重点关注市政、环保、清洁能源等领域需求扩张以及产业升级的投资机会。
光大控股的声明并称，该基金已经完成投资1.4亿元于一个房地产项目，并锁定3亿元投资于一家位于山东及河北省的管道燃气公司。
光大控股为中国光大集团旗下企业，也是光大证券 第二大股东和光大银行 第三大股东。该公司此前已成立多只产业基金，包括房地产、医疗健康、新能源及基础设施，去年末其资产管理规模超过330亿港元。
山东高速集团为全国特大型交通企业集团。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。