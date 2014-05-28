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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 14:42 BJT

中国基金：山东高速光控产业投资基金完成首轮18亿元人民币募资

路透香港5月28日 - 中国金融控股企业--光大控股 称，由该公司以及山东高速集团发起的山东高速光控产业投资基金，完成首轮18亿元人民币募资。

该基金由山东高速集团及光大控股分别出资16亿元及2亿元，聚焦中国大陆新型城镇化崛起带来的变革与发展，重点关注市政、环保、清洁能源等领域需求扩张以及产业升级的投资机会。

光大控股的声明并称，该基金已经完成投资1.4亿元于一个房地产项目，并锁定3亿元投资于一家位于山东及河北省的管道燃气公司。

光大控股为中国光大集团旗下企业，也是光大证券 第二大股东和光大银行 第三大股东。该公司此前已成立多只产业基金，包括房地产、医疗健康、新能源及基础设施，去年末其资产管理规模超过330亿港元。

山东高速集团为全国特大型交通企业集团。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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