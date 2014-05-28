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市场报道 | 2014年 5月 28日 星期三 14:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：下行趋势渐增

0622 GMT

* 短期内受到均衡转换线切入点1.3673的压制

* 预计一系列日线收在1.3645下方

* 1.3645为1.3295到1.3995一波升势的50%回档位

* 仍在1.3705做空，停止单一路部到1.3700

* 其间受制于周四高点1.3688

* 技术图表(link.reuters.com/cun69v)(完)

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