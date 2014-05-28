《焦点》中国版市政债开启，能否成功端视弱财力地区的表现

“问题是地方政府是否会完整揭露财务部位，特别是那些有疲弱指标的政府。债务与GDP之比越高，筹资的急迫性就越大。”美银美林的崔巍说。

大多数现有的债券是透过地方融资平台(LGFV)来筹资的，这些不透明的平台，帮助地方政府规避不得发行地方债券的限制。中国当局已设法抑制地方融资平台，但债务仍需要融资。

“由于中央政府已经试图限制银行业放贷给地方融资平台，地方政府便转而发行风险较高、更昂贵的债券类型。”穆迪投资者服务公司信用主管Debra Roane在一篇报告指出。

“例如，地方政府相关债务约有8%是以信托产品形式融资，这些信托产品期限很短、且利率通常高于9%。”

许多地方政府向银行取得的贷款，期限比所融资的项目还短，形成期限与收益错配问题。为了解决这个现象，试点地区发行的政府债券中，需有30%为10年期债。

“有些地方融资平台的讯息揭露有点不透明，而且现金流也没有很强，因为他们所涉及的基建项目有相当长的准备期。”惠誉分析师Terry Gao说。

做为中国改革计划的一部份，中央政府将会接手省级政府的一些支出，但条件是这些省级政府具备较稳定的税收，而且支出有所节制。

“他们需要解决基本的问题--这关系到如何能在不仰赖出售土地的情况下，找到足够的财源来偿付债务。”Daiwa的分析师Lai说。