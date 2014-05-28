《焦点》中国版市政债开启，能否成功端视弱财力地区的表现

金属期市：期锌领涨中国基本金属期货，伦敦市场涨势带来提振
美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
“问题是地方政府是否会完整揭露财务部位，特别是那些有疲弱指标的政府。债务与GDP之比越高，筹资的急迫性就越大。”美银美林的崔巍说。
大多数现有的债券是透过地方融资平台(LGFV)来筹资的，这些不透明的平台，帮助地方政府规避不得发行地方债券的限制。中国当局已设法抑制地方融资平台，但债务仍需要融资。
“由于中央政府已经试图限制银行业放贷给地方融资平台，地方政府便转而发行风险较高、更昂贵的债券类型。”穆迪投资者服务公司信用主管Debra Roane在一篇报告指出。
“例如，地方政府相关债务约有8%是以信托产品形式融资，这些信托产品期限很短、且利率通常高于9%。”
许多地方政府向银行取得的贷款，期限比所融资的项目还短，形成期限与收益错配问题。为了解决这个现象，试点地区发行的政府债券中，需有30%为10年期债。
“有些地方融资平台的讯息揭露有点不透明，而且现金流也没有很强，因为他们所涉及的基建项目有相当长的准备期。”惠誉分析师Terry Gao说。
做为中国改革计划的一部份，中央政府将会接手省级政府的一些支出，但条件是这些省级政府具备较稳定的税收，而且支出有所节制。
“他们需要解决基本的问题--这关系到如何能在不仰赖出售土地的情况下，找到足够的财源来偿付债务。”Daiwa的分析师Lai说。
“只是改变融资形式，并不会带来太大的不同。”(完)
美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
看来油价在支撑位52.56美元附近企稳，该支撑位为3月27日低位50.03美元至4月12日高位56.65美元涨势的61.8%费波纳奇回档位。