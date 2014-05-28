台湾债市：主要公债殖利率回跌，量缩震荡方向难测

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
* 10年公债R券空头行情落空，殖利率回跌 * 成交量缩显示市场看法不一，退场观望 * 103/6R明日或有机会测1.50%关卡 路透台北5月28日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行券103/6R 周三未 能延续上日偏空气氛，殖利率在发行前交易回跌，且陷入量缩整理的不明朗态势，市场重回 观望。交易商预估，本周其他两个交易日该券将陷低档整理，但明日有机会回测1.50%的整 数关卡。 交易商指出，包括10年现券103/6 在内的主要公债走势，本波连续数个交 易日殖利率反弹，主要是建立在获利了结的卖压趋动，隐隐形成多杀多的格局，但殖利率反 弹后又见买盘进场，显示市场的配置需求没有完全消退，殖利率大弹不易，缓步盘跌的格局 局未被完全破坏。 〞有人下车、有人上车，殖利率进三步、退两步...只要投资盘没离开，殖利率弹高就 不容易。〞一本地银行交易员说。 市场人士指出，主要公债仍将陷入筹码整理，市场追价意愿不高，将使得殖利率重回区 间。且一向为台债市场高度参考指标的美国债市，其10年公债也暂时在区间盘整，若是稍晚 美10年债殖利率能跌破2.50%，并测试前低2.47%水位，台债才有动能重返多头行情。但明日 确有机会先行测试1.50%的阻力位。 美国长期公债价格周二连升第二个交易日，受到机构投资人月底买盘以及相对疲弱的两 年期公债标售双重提振。指标10年期公债 价格升4/32，收益率由2.535%降至2.5 19%。 **美债同走资金行情** 另一证券商交易员认为，在筹码沉淀的过程中，交易商是否愿进场主导盘势也有待观察 。他指出，投资盘好整以暇，等待殖利率弹高后接手的旧模式依旧适用，但交易商若作空不 成，是否反手作多成为殖利率能否再度下跌的关键。 然而以今日成交量缩的情况看来，交易商暂无追价动能，或待下周美债借助消息面展现 方向，或近来表现强势的台股出现大幅回档，才有机会伺机发动攻势。 〞交易商的追价意愿不会很高，这个盘短线没有方向性。〞一证券商交易员说。 市场人士也认为，美债由于市场对FED(美国联邦储备理事会)的升息时点、幅度及速度 预期都在缓和，让市场受资金满溢效应影响的时间拉长，短线在资金面情势没有改变的情况 下，预期美债殖利率要弹破2.60%机会也不会太大，这也使得台债浮动区间相对压缩。 由于10年券相对受投资盘青睐，筹码亦较为稳定，也有交易员指出，下周五(6月6日)五 年新券103/9 开始发行前交易时，才能真正测试交易商的控盘态度。 交易员预估，明日10年债103/6R交投区间料在1.49-1.52%间来回。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6R -1.15 1.5115 *1.5030-1.5199 71.0 10 103/6 -1.70 1.5030 1.5016-1.5150 49.0 *表该券交易来低位 本周全球重要经济事件与数据包括： 5/28(三)：美国抵押贷款市场指数、美国ICSC/高盛连锁店销售、美国Redbook连锁店销 售、美国达拉斯联邦储备银行服务业指数、欧元区企业景气指数、德国经季节调整失业人数 变化、日本央行总裁黑田东彦发表演讲、亚特兰大联储总裁洛克哈特发表演说、欧洲央行副 总裁冈斯坦西欧举行新闻简报会； 5/29(四)：美国实质国内生产总值(GDP)、美国一周初请失业金人数、美国成屋待完成 销售指数、美国企业获利第一季初值、英国GfK消费者信心指数、克利夫兰联储总裁皮亚纳 尔托演讲； 5/30(五)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国路透/密西根大学消费者信心指数、 美国达拉斯联储PCE物价指数、堪萨斯城联储总裁乔治在斯坦福政策会议上发表讲话、费城 联储总裁普洛瑟和旧金山联储总裁威廉姆斯出席活动。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.5030 5 103/4 1.0270 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果