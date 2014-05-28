台湾债市：主要公债殖利率回跌，量缩震荡方向难测

* 10年公债R券空头行情落空，殖利率回跌 * 成交量缩显示市场看法不一，退场观望 * 103/6R明日或有机会测1.50%关卡 路透台北5月28日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行券103/6R 周三未 能延续上日偏空气氛，殖利率在发行前交易回跌，且陷入量缩整理的不明朗态势，市场重回 观望。交易商预估，本周其他两个交易日该券将陷低档整理，但明日有机会回测1.50%的整 数关卡。 交易商指出，包括10年现券103/6 在内的主要公债走势，本波连续数个交 易日殖利率反弹，主要是建立在获利了结的卖压趋动，隐隐形成多杀多的格局，但殖利率反 弹后又见买盘进场，显示市场的配置需求没有完全消退，殖利率大弹不易，缓步盘跌的格局 局未被完全破坏。 〞有人下车、有人上车，殖利率进三步、退两步...只要投资盘没离开，殖利率弹高就 不容易。〞一本地银行交易员说。 市场人士指出，主要公债仍将陷入筹码整理，市场追价意愿不高，将使得殖利率重回区 间。且一向为台债市场高度参考指标的美国债市，其10年公债也暂时在区间盘整，若是稍晚 美10年债殖利率能跌破2.50%，并测试前低2.47%水位，台债才有动能重返多头行情。但明日 确有机会先行测试1.50%的阻力位。 美国长期公债价格周二连升第二个交易日，受到机构投资人月底买盘以及相对疲弱的两 年期公债标售双重提振。指标10年期公债 价格升4/32，收益率由2.535%降至2.5 19%。 **美债同走资金行情** 另一证券商交易员认为，在筹码沉淀的过程中，交易商是否愿进场主导盘势也有待观察 。他指出，投资盘好整以暇，等待殖利率弹高后接手的旧模式依旧适用，但交易商若作空不 成，是否反手作多成为殖利率能否再度下跌的关键。 然而以今日成交量缩的情况看来，交易商暂无追价动能，或待下周美债借助消息面展现 方向，或近来表现强势的台股出现大幅回档，才有机会伺机发动攻势。 〞交易商的追价意愿不会很高，这个盘短线没有方向性。〞一证券商交易员说。 市场人士也认为，美债由于市场对FED(美国联邦储备理事会)的升息时点、幅度及速度 预期都在缓和，让市场受资金满溢效应影响的时间拉长，短线在资金面情势没有改变的情况 下，预期美债殖利率要弹破2.60%机会也不会太大，这也使得台债浮动区间相对压缩。 由于10年券相对受投资盘青睐，筹码亦较为稳定，也有交易员指出，下周五(6月6日)五 年新券103/9 开始发行前交易时，才能真正测试交易商的控盘态度。 交易员预估，明日10年债103/6R交投区间料在1.49-1.52%间来回。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6R -1.15 1.5115 *1.5030-1.5199 71.0 10 103/6 -1.70 1.5030 1.5016-1.5150 49.0 *表该券交易来低位 本周全球重要经济事件与数据包括： 5/28(三)：美国抵押贷款市场指数、美国ICSC/高盛连锁店销售、美国Redbook连锁店销 售、美国达拉斯联邦储备银行服务业指数、欧元区企业景气指数、德国经季节调整失业人数 变化、日本央行总裁黑田东彦发表演讲、亚特兰大联储总裁洛克哈特发表演说、欧洲央行副 总裁冈斯坦西欧举行新闻简报会； 5/29(四)：美国实质国内生产总值(GDP)、美国一周初请失业金人数、美国成屋待完成 销售指数、美国企业获利第一季初值、英国GfK消费者信心指数、克利夫兰联储总裁皮亚纳 尔托演讲； 5/30(五)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国路透/密西根大学消费者信心指数、 美国达拉斯联储PCE物价指数、堪萨斯城联储总裁乔治在斯坦福政策会议上发表讲话、费城 联储总裁普洛瑟和旧金山联储总裁威廉姆斯出席活动。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.5030 5 103/4 1.0270 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)