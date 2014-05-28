中国股市：沪综指反弹收升，电子信息板块涨幅居前

金属期市：期锌领涨中国基本金属期货，伦敦市场涨势带来提振
美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
路透北京5月28日 - 中国股市沪综指周三反弹收升，电子信息板块涨幅居前。分析师指出，政策利好的积累和IPO发行节奏的明朗使市场的悲观预期有所改善，短期大盘有望持续反弹，但高度料仍有限。
沪综指 收报2,050.228点，涨15.663点或0.77%；上证A股今日成交额685亿元人民币，较上一交易日放大两成，上日为559亿元。
“主要是基于前期悲观预期一个修正，...在真正的IPO启动之前市场会保持一个反弹。”湘财证券策略分析师朱礼旭指出，政策层面对网络安全方面的重视刺激相关题材股持续反弹。
中国新华视点微博此前援引国务院信息化办公室（国信办）称，中国将对关系国家安全和公共利益的系统使用的重要技术产品和服务进行网络安全审查。
电子信息及软件类股整体涨幅居前，其中天津磁卡 ，浪潮软件 均涨停报收。
沪深300指数 收报2,169.562点，涨1.04%；沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,168.0点，涨1.20%，成交786,588手。（完）
美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
看来油价在支撑位52.56美元附近企稳，该支撑位为3月27日低位50.03美元至4月12日高位56.65美元涨势的61.8%费波纳奇回档位。