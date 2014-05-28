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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 14:59 BJT

全球金市：现货金续跌到三个半月低点，因美国数据强劲和中国需求放缓

“技术形态已经进一步突破，预计金价会测试更低价位。我目前没有看到支撑因素，”澳新银行(ANZ)分析师Victor Thianpiriya称。

他还表示中国需求疲软也令人担忧。

贸易数据显示，中国4月自香港进口的黄金量降至14个月低点，因进口银行库存充足，需求走软，且人民币汇率走低。

同时，美国4月耐久财订单意外增长，5月消费者信心增强，支持本季经济成长加速的观点。 数据推动标普500指数创下新高，打压了金价。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量增加8.39吨至785.28吨，创至少14个月最大单日增幅。

交易商称，该增幅可能反映的是金价周二大跌前的持仓量，趋势仍然看空。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1264.7 1.31 0.1

现货银 19.1 0.05 0.26

现货铂金 1459.49 2.49 0.17

现货钯金 828.4 -1.6 -0.19

COMEX期金 1264.7 -0.8 -0.06

COMEX期银 19.095 0.028 0.15

汇率

欧元/美元 1.3632

美元指数 80.358

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/朱晓军；审校 王洋/杜明霞)
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