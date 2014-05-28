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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 15:06 BJT

全球矿业：力拓在蒙古奥尤陶勒盖铜金矿将裁减约300个工作岗位

路透乌兰巴托5月28日 - 矿业巨擘力拓(Rio Tinto) 周三告诉员工，由于铜价仍然疲弱，其在蒙古奥尤陶勒盖铜金矿的运营计划裁减约300个工作岗位，以削减成本。

奥尤陶勒盖铜金矿一名员工称，裁员数略低于该矿场人员的5%，包括全职和约聘员工。由于事涉敏感，这名员工不愿具名。

“鉴于我们的项目当前所处周期，以及削减成本的迫切性，目前应对这个问题对于该事业的成败至关重要。”力拓在给员工的备忘录中称。这份路透见到的备忘录日期为5月28日。

路透联系到的力拓高层对备忘录之事未立即置评。(完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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