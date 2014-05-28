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市场报道 | 2014年 5月 28日 星期三 15:10 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎盘初迟滞，本地缺乏交投兴致

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* 仍趋于上涨，我们仍维持0.8990-95的目标位

* 瑞士第一季GDP数据略好于上季，对市场几无影响

* 0.90处有选择权/障碍，图表：link.reuters.com/cyn69v

* 200日移动均线在0.8992，周二触及三个月高点0.8982

* 较大停止单在0.8940下方，较小的在0.8960下方

* 0.8920-30附近有买盘，基金卖盘与买盘均有

(完)

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