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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 15:11 BJT

香港社会：新地郭氏兄弟及前高官许仕仁涉贪案延迟开审，需重选陪审团

路透香港5月28日 - 香港主要地产商--新鸿基地产 联席主席郭炳江和郭炳联兄弟以及前政务司司长许仕仁等的涉嫌贪污案延迟开审，因需要重选陪审团。

香港高等法院周一选出9人陪审团并确定64名证人名单，原定于周二下午开审，然其中一名陪审员以健康为理由申请豁免出席，周三早上获得法官批准。

法官与控辩双方商议后，辩方认为陪审团不能只有8人，法官宣布解散陪审团，稍后再由全新候选名单中遴选出新的陪审员。法官并宣布休庭至下周三（6月4日）再开庭。

这宗涉及前政府最高层官员的案件，原本预期需要审讯至9月。

除郭氏兄弟和许仕仁之外，案中被告还包括新地执行董事陈钜源和港交所 前高级副总裁关雄生，五人涉及8项控罪，包括涉嫌贪污及公职人员行为失当等罪名。其中曾担任新地顾问的许仕仁被指涉嫌收受郭氏兄弟等人金钱利益，但有关贪污的指控并不涉及新地本身。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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