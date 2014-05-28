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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 15:32 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦5月28日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：昨日自高位下滑，最终收在较低的水平，表明市场浮现一部分短期卖盘，并给近期支撑位1.6780带来压力(“云区”顶部以及近来低位1.6732)。若该支撑位被跌破，未来将下看1.6657。如果1.6922的水平被突破，走势将偏向多头。当前日内的波动区间在1.6730和1.6900之间。

欧元/美元：昨日跌破1.3615的低位，距离原先的波动区间仅有3个点子的差距。稍早跌幅得以缓和，近期在1.3670上方或迎来一部分买盘，预示着欧元/美元或升至1.3730\1.3734。

新西兰元/美元：无法突破短期“相等点(Equality point)”0.8520和回到阻力位约0.86上方，0.8520/01支撑位变得脆弱。若日内收在该水准下方，预示走势偏空，未来将至少跌向0.8470，或者是0.8410。新西兰元/美元需升破0.8695才能再度拾回短期多头走势。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3626 1.3632 -0.04 -0.87 1.3745

美元/日圆 101.87 101.97 -0.10 -3.26 105.30

欧元/日圆 138.80 139.01 -0.15 -4.03 144.63

美元/瑞郎 0.8969 0.8967 +0.02 +0.46 0.8928

英镑/美元 1.6767 1.6809 -0.25 +1.27 1.6556

美元/加元 1.0859 1.0853 +0.06 +2.25 1.0620

澳元/美元 0.9245 0.9257 -0.13 +3.72 0.8913

新西兰元/美元 0.8506 0.8562 -0.65 +3.66 0.8206

欧元/瑞郎 1.2222 1.2224 -0.02 -0.40 1.2271

欧元/英镑 0.8123 0.8109 +0.17 -2.10 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0248 9.0308 -0.07 +2.01 8.8474

美元/挪威克朗 5.9571 5.9512 +0.10 -1.80 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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