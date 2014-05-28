标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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路透伦敦5月28日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
英镑/美元：昨日自高位下滑，最终收在较低的水平，表明市场浮现一部分短期卖盘，并给近期支撑位1.6780带来压力(“云区”顶部以及近来低位1.6732)。若该支撑位被跌破，未来将下看1.6657。如果1.6922的水平被突破，走势将偏向多头。当前日内的波动区间在1.6730和1.6900之间。
欧元/美元：昨日跌破1.3615的低位，距离原先的波动区间仅有3个点子的差距。稍早跌幅得以缓和，近期在1.3670上方或迎来一部分买盘，预示着欧元/美元或升至1.3730\1.3734。
新西兰元/美元：无法突破短期“相等点(Equality point)”0.8520和回到阻力位约0.86上方，0.8520/01支撑位变得脆弱。若日内收在该水准下方，预示走势偏空，未来将至少跌向0.8470，或者是0.8410。新西兰元/美元需升破0.8695才能再度拾回短期多头走势。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3626 1.3632 -0.04 -0.87 1.3745
美元/日圆 101.87 101.97 -0.10 -3.26 105.30
欧元/日圆 138.80 139.01 -0.15 -4.03 144.63
美元/瑞郎 0.8969 0.8967 +0.02 +0.46 0.8928
英镑/美元 1.6767 1.6809 -0.25 +1.27 1.6556
美元/加元 1.0859 1.0853 +0.06 +2.25 1.0620
澳元/美元 0.9245 0.9257 -0.13 +3.72 0.8913
新西兰元/美元 0.8506 0.8562 -0.65 +3.66 0.8206
欧元/瑞郎 1.2222 1.2224 -0.02 -0.40 1.2271
欧元/英镑 0.8123 0.8109 +0.17 -2.10 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0248 9.0308 -0.07 +2.01 8.8474
美元/挪威克朗 5.9571 5.9512 +0.10 -1.80 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 高琦)
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。