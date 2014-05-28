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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 15:26 BJT

俄罗斯农业：农业部长上调2014/15年度谷物出口预估至2,500万吨-报导

路透莫斯科5月28日 - 国际文传电讯社(Interfax)周三引述俄罗斯农业部长Nikolai Fyodorov报导，2014/15销售年度俄罗斯预计将出口2,500万吨谷物。俄罗斯是全球主要小麦出口国之一。

之前农业部预计，7月1日展开的新销售年度料出口2,200万吨谷物。(完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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