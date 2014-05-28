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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 15:35 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,168亿韩元，连续12天买超

路首尔透5月28日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,168亿韩元。连续12个交易日买超，期间累计买超金额2.667万亿(兆)韩元(26.1亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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5月28日 116.8 66.0 -174.3

5月27日 21.8 -87.6 73.7

5月26日 55.1 -75.2 24.8

5月23日 133.9 -66.4 -61.0

5月22日 290.9 -48.4 -234.4

5月21日 188.4 -141.2 -37.4

5月20日 266.5 -230.8 -42.5

5月19日 182.4 -89.7 -90.0

5月16日 479.9 -471.9 5.6

5月15日 371.6 -153.4 -197.3

5月14日 346.2 155.8 -492.4

5月13日 213.1 132.8 -353.6

5月12日 -100.2 83.5 5.8

5月 9日 -55.2 46.7 -3.9

5月 8日 -212.3 39.8 162.7

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本月以来 1,822.4 -769.4 -1,029.3

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今年以来 1,111.4 -1,561.7 513.4

---------------------------------------------- (完)
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