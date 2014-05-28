版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 16:03 BJT

《全球汇市》欧元向三个月低点回落，人民币下滑

这名交易员称，虽然日本出口商可能在月底前抛售美元，但规模不如以往。

另一方面，他说近期有传言称日本投资者希望抛售日圆，并称资金流出日本可能帮助支持美元/日圆汇价。

中期而言，日本贸易逆差是美元/日圆的支撑因素，因这说明日本进出口产生的净外汇流动偏向于卖出日圆。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3621 1.3632 -0.08 -0.90 1.3745

美元/日圆 101.83 101.97 -0.14 -3.30 105.30

欧元/日圆 138.74 139.01 -0.19 -4.07 144.63

美元/瑞郎 0.8974 0.8967 +0.08 +0.52 0.8928

英镑/美元 1.6771 1.6809 -0.23 +1.30 1.6556

美元/加元 1.0856 1.0853 +0.03 +2.22 1.0620

澳元/美元 0.9244 0.9257 -0.14 +3.71 0.8913

新西兰元/美元 0.8507 0.8562 -0.64 +3.67 0.8206

欧元/瑞郎 1.2223 1.2224 -0.01 -0.39 1.2271

欧元/英镑 0.8123 0.8109 +0.17 -2.10 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0379 9.0308 +0.08 +2.15 8.8474

美元/挪威克朗 5.9592 5.9512 +0.13 -1.77 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/王冠中/李爽/石冠兰/张若琪 审校 田建华/王洋/蔡美珍/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐