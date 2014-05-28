台湾汇市：台币实质交投偏升，因出口商抛汇与韩元上涨

* 台币微收升，因韩元上涨及出口商抛汇带动 * 人民币走弱拖累台币升值动能 * 明日实质交易区估在30.080-30.130 路透台北5月28日 - 台币兑美元 周三微幅收升。受韩元上涨以及出口商月底抛汇的带动 ，不过人民币走贬减弱了台币的升值动能。 交易员表示，今日台股 创下40个月收盘高位，外资并扩大买超。台股持续表现强势，有助于台币 走升。不过还是要关注人民币的后续走势，若跌势不止，台币的升值力道料受影响而收敛。 “今天出口商卖压比较重，人民币也有些影响。”一位本地银行交易员说。 另一本地银行交易员则称，早盘台币一度受人民币走贬而价格偏弱，但随着股市涨幅扩大以及韩元连续三 日上扬，午后实质价位又突破了30.100关卡，后续若能进一步升至逾30.080，就有机会测试30.00整数关卡。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间料在30.080-30.130；今日台币实质交易区间主要在30.080-30.179 ，上日则在30.096-30.129。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅收敛 ；一个月远汇报价 盘后来到30.091/30.105左右，上日纽约盘收在30.115。 台湾股市周三连续第五日收升，并创40个月收盘高位。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超 64.76亿台币，连续五个交易日买超共计167.51亿台币。 韩元 周三连续第三个交易日上涨，得益于出口商需求。但多数亚洲新兴货币下跌，因美元走强以 及人民币疲软打压。人民币兑美元 在18个月新低附近徘徊，投资者关心地产行业传出的负面消息。 本周全球重要经济事件及数据如下： 5/28(三)：美国抵押贷款市场指数、美国ICSC/高盛连锁店销售、美国Redbook连锁店销售、美国达拉斯联 邦储备银行服务业指数、欧元区企业景气指数、德国经季节调整失业人数变化、亚特兰大联储总裁洛克哈特发 表演说、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就金融稳定性检视举行新闻简报会； 5/29(四)：美国实质国内生产总值(GDP)、美国一周初请失业金人数、美国成屋待完成销售指数、美国企 业获利第一季初值、英国GfK消费者信心指数、克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托演讲； 5/30(五)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国路透/密西根大学消费者信心指数、美国达拉斯联储PC E物价指数、堪萨斯城联储总裁乔治在斯坦福政策会议上发表讲话、费城联储总裁普洛瑟和旧金山联储总裁威 廉姆斯出席讨论活动。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.151 30.171 30.080-30.179 30.171 5.59 7.23 元太外汇经纪公司 30.145 30.166 30.080-30.166 30.166 4.44 2.70 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/-0.000 -0.015/-0.000 美元/台币六个月期 -0.150/-0.130 -0.145/-0.130 (完)