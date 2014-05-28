台湾汇市：台币实质交投偏升，因出口商抛汇与韩元上涨

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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* 台币微收升，因韩元上涨及出口商抛汇带动 * 人民币走弱拖累台币升值动能 * 明日实质交易区估在30.080-30.130 路透台北5月28日 - 台币兑美元 周三微幅收升。受韩元上涨以及出口商月底抛汇的带动 ，不过人民币走贬减弱了台币的升值动能。 交易员表示，今日台股 创下40个月收盘高位，外资并扩大买超。台股持续表现强势，有助于台币 走升。不过还是要关注人民币的后续走势，若跌势不止，台币的升值力道料受影响而收敛。 “今天出口商卖压比较重，人民币也有些影响。”一位本地银行交易员说。 另一本地银行交易员则称，早盘台币一度受人民币走贬而价格偏弱，但随着股市涨幅扩大以及韩元连续三 日上扬，午后实质价位又突破了30.100关卡，后续若能进一步升至逾30.080，就有机会测试30.00整数关卡。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间料在30.080-30.130；今日台币实质交易区间主要在30.080-30.179 ，上日则在30.096-30.129。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅收敛 ；一个月远汇报价 盘后来到30.091/30.105左右，上日纽约盘收在30.115。 台湾股市周三连续第五日收升，并创40个月收盘高位。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超 64.76亿台币，连续五个交易日买超共计167.51亿台币。 韩元 周三连续第三个交易日上涨，得益于出口商需求。但多数亚洲新兴货币下跌，因美元走强以 及人民币疲软打压。人民币兑美元 在18个月新低附近徘徊，投资者关心地产行业传出的负面消息。 本周全球重要经济事件及数据如下： 5/28(三)：美国抵押贷款市场指数、美国ICSC/高盛连锁店销售、美国Redbook连锁店销售、美国达拉斯联 邦储备银行服务业指数、欧元区企业景气指数、德国经季节调整失业人数变化、亚特兰大联储总裁洛克哈特发 表演说、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就金融稳定性检视举行新闻简报会； 5/29(四)：美国实质国内生产总值(GDP)、美国一周初请失业金人数、美国成屋待完成销售指数、美国企 业获利第一季初值、英国GfK消费者信心指数、克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托演讲； 5/30(五)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国路透/密西根大学消费者信心指数、美国达拉斯联储PC E物价指数、堪萨斯城联储总裁乔治在斯坦福政策会议上发表讲话、费城联储总裁普洛瑟和旧金山联储总裁威 廉姆斯出席讨论活动。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.151 30.171 30.080-30.179 30.171 5.59 7.23 元太外汇经纪公司 30.145 30.166 30.080-30.166 30.166 4.44 2.70 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/-0.000 -0.015/-0.000 美元/台币六个月期 -0.150/-0.130 -0.145/-0.130 (完)
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。