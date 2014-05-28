香港股市：创一个半月最高收位，受金融股涨势提振

金属期市：期锌领涨中国基本金属期货，伦敦市场涨势带来提振
路透悉尼4月21日 - 期锌周五领涨上海基本金属期货，因隔夜伦敦市场强劲上涨且股市带来支撑。 上海期货交易所期锌涨逾3%报每吨21,915元人民币(3,184美元)。 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌略跌报每吨2,621美元，但基本维持伦敦时段的涨幅。该合约在伦敦市场跳涨3.2%。
恒生国企指数 跳升1.1%，创4月14日以来最高收位。
金融股是推升市场的最大功臣。中国人寿 跳涨3%，中国建设银行 扬升1.4%。
但金沙中国有限公司 下挫2.1%。据路透周三获得的销售文件显示，美国投资公司Waddell & Reed 寻求出售其所持金沙中国股份。 (完)
路透悉尼4月21日 - 期锌周五领涨上海基本金属期货，因隔夜伦敦市场强劲上涨且股市带来支撑。 上海期货交易所期锌涨逾3%报每吨21,915元人民币(3,184美元)。 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌略跌报每吨2,621美元，但基本维持伦敦时段的涨幅。该合约在伦敦市场跳涨3.2%。
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