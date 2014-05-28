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货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 16:20 BJT

香港股市：创一个半月最高收位，受金融股涨势提振

恒生国企指数 跳升1.1%，创4月14日以来最高收位。

金融股是推升市场的最大功臣。中国人寿 跳涨3%，中国建设银行 扬升1.4%。

但金沙中国有限公司 下挫2.1%。据路透周三获得的销售文件显示，美国投资公司Waddell & Reed 寻求出售其所持金沙中国股份。 (完)
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