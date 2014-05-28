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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 16:26 BJT

金属期市：LME期铜接近三个月高位，期镍上升

“需求的情况仍然比去年差一些，但相比第一季，我认为有相当的改善。”巴克莱驻新加坡分析师Sijin Cheng说。

“由于市场在实货方面确实感觉吃紧，我认为宏观面数字更进一步上扬将提振市场信心。”

中国国家统计局周三公布，今年1-4月规模以上工业企业利润同比增长10%，增速比1-3月回落0.1个百分点4月实现利润4,686.3亿元，同比增9.6%，增速比3月回落1.1个百分点。。

0736 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小幅上扬，至3月7日以来最高的每吨6,968美元，涨幅0.5%。上个交易日收盘近持平。香港一位交易员说，铜价现正在挑战每吨7,000美元的水平。

上海期交所主力8月期铜 收平在每吨48,930元人民币。

其他金属方面，LME期镍 上涨0.9%至每吨19,716美元，逆转上日的下滑。镍近今年迄今涨幅已有40%。

巴西淡水河谷 位于新喀里多尼亚镍矿本月初关闭，使得供应不足继续成为市场焦点。民众因不满其化学物质外溢流入当地一条河流，在上周末甚至愤而纵火烧车、破坏矿厂设备和建筑。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/李婷仪 审校 张明钧/高琦)
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