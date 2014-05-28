金属期市：LME期铜接近三个月高位，期镍上升

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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“需求的情况仍然比去年差一些，但相比第一季，我认为有相当的改善。”巴克莱驻新加坡分析师Sijin Cheng说。
“由于市场在实货方面确实感觉吃紧，我认为宏观面数字更进一步上扬将提振市场信心。”
中国国家统计局周三公布，今年1-4月规模以上工业企业利润同比增长10%，增速比1-3月回落0.1个百分点4月实现利润4,686.3亿元，同比增9.6%，增速比3月回落1.1个百分点。。
0736 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小幅上扬，至3月7日以来最高的每吨6,968美元，涨幅0.5%。上个交易日收盘近持平。香港一位交易员说，铜价现正在挑战每吨7,000美元的水平。
上海期交所主力8月期铜 收平在每吨48,930元人民币。
其他金属方面，LME期镍 上涨0.9%至每吨19,716美元，逆转上日的下滑。镍近今年迄今涨幅已有40%。
巴西淡水河谷 位于新喀里多尼亚镍矿本月初关闭，使得供应不足继续成为市场焦点。民众因不满其化学物质外溢流入当地一条河流，在上周末甚至愤而纵火烧车、破坏矿厂设备和建筑。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/李婷仪 审校 张明钧/高琦)
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。