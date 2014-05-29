《香港重要政经日程》--5月29日-6月4日

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
================== 今日重要政经消息=================
5月29日（周四）
-- 中国东方航空 公布季报。
-- 汉港房地产 公布年报。
-- 先施 公布年报。
*-- 恒兴黄金 首日挂牌。
--09:00 中兴通讯 在中国举行股东周年大会。
--09:00 中国太保 在中国举行股东周年大会。
--09:30 安东油田服务 周年股东大会。
--10:00 富智康 周年股东大会。
--10:00 中国人寿 在中国举行股东周年大会。
--10:30 深圳控股 特别股东大会。
--11:00 越秀地产 周年股东大会。
--11:00 富力地产 在中国举行股东周年大会。
--11:00 中国电信 股东周年大会。
*--15:00 中银香港 富时人民币离岸债券季度研究报告记者会。
--16:30 吉利汽车 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月30日（周五）
-- 金管局公布4月份M-3货币供应。
-- 金管局公布4月底止外汇基金总资产。
-- 金管局公布4月人民币存款。
-- 香港兴业国际 董事会考虑宣派中期息。
--09:00 华晨中国 周年股东大会。
--09:00 伊泰煤炭 在中国举行股东周年大会。
--10:00 中远国际 周年股东大会。
--10:00 西部水泥 周年股东大会。
--10:00 金活医药 周年股东大会。
--10:00 中国联塑 周年股东大会。
--10:30 第一视频 周年股东大会。
--11:00 神威药业 周年股东大会。
--11:00 新奥能源 周年股东大会。
--11:00 李宁 股东周年大会。
--11:45 中渝置地 股东周年大会。
--14:00 裕元集团 周年股东大会。
--15:00 中国建筑国际 股东周年大会。
--15:30 华润创业 周年股东大会。
--16:15 华润燃气 周年股东大会。
6月2日（周一）
-- 香港端午节公众假期。
6月3日（周二）
-- 4月份零售销售数据。
--11:00 中信泰富 特别股东大会。
--11:00 联邦制药 周年股东大会。
--11:30 富豪国际 周年股东大会。
--15:30 中国食品 周年股东大会。
*6月4日（周三）
-- 领汇房产基金 公布全年业绩。
--10:00 绿地香港 周年股东大会。
--12:00 香港中华煤气 周年股东大会。
--15:30 中粮置地控股 周年股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。