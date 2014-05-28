企业并购：法国官员称，通用电气优化对阿尔斯通的收购报价

港报财经评论：大市终反弹，调整尚有序--经济日报4月21日
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
路透巴黎5月28日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)办公室的一位官员周三表示，美国通用电气(奇异,GE) 对法国阿尔斯通 给出了更好的收购报价，尤其是在对就业的影响方面。
周二晚间，通用电气执行长伊梅尔特(Jeff Immelt)对法国议员们表示，该集团将对促进法国就业给出具体的承诺，包括建设新厂。
他还表示，通用电气考虑在铁路方面进行合作，这意味着让阿尔斯通管控这一业务。(完) (编译 石冠兰 审校 李爽)
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
恒指昨天在腾讯（00700）创新高及早前呈超卖的内银内险股造好下，重返近日跌穿的50天线，收报24056点，升0.97%；国指亦重返10000点水平，收报10056点，升0.73%。不过，大市成交额缩减至677亿元的低水平。港股走势出现大逆转，主要原因包括人民银行连日对市场放水，减轻了早前中银监主席郭树清掀起的监管风暴所造成的冲击，以及内地首季经济数据表现优于市场预期。
路透华盛顿4月20日 - 英国央行总裁卡尼周四对银行业人士表示，在2008-09年以后制定的金融监管措施不能一成不变，必须保有足够灵活性，以因应预料之外的后果及缺口。