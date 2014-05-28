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市场报道 | 2014年 5月 28日 星期三 16:25 BJT

企业并购：法国官员称，通用电气优化对阿尔斯通的收购报价

路透巴黎5月28日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)办公室的一位官员周三表示，美国通用电气(奇异,GE) 对法国阿尔斯通 给出了更好的收购报价，尤其是在对就业的影响方面。

周二晚间，通用电气执行长伊梅尔特(Jeff Immelt)对法国议员们表示，该集团将对促进法国就业给出具体的承诺，包括建设新厂。

他还表示，通用电气考虑在铁路方面进行合作，这意味着让阿尔斯通管控这一业务。(完) (编译 石冠兰 审校 李爽)
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