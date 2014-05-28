《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月28日

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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路透香港5月28日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:15时,1美元=6.2554人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美 A/B股比价 元) 仪电电 6.46 0.486 2.12 子 市北高 10.42 0.579 2.88 新 大众交 6.54 0.629 1.66 通 永生投 16.12 1.234 2.09 资 老凤祥 22.54 2.4 1.50 S中纺机 25.2 0.809 4.98 鼎立股 9.71 0.607 2.56 份 氯碱化 8.3 0.462 2.87 工 双钱股 12.71 0.72 2.82 份 海立股 7.75 0.545 2.27 份 浦东金 10.99 0.987 1.78 桥 外高桥 27.86 1.695 2.63 ST联华 18.68 1.584 1.89 锦江投 9.49 0.9 1.69 资 中路股 17.66 0.789 3.58 份 金山开 13.78 0.603 3.65 发 海欣股 6.48 0.45 2.30 份 耀皮玻 9.28 0.629 2.36 璃 大江股 5.67 0.358 2.53 份 上柴股 10.3 0.691 2.38 份 丹化科 5.75 0.402 2.29 技 上海三 5.79 0.562 1.65 毛 友谊股 11.96 1.221 1.57 份 上工申 10.06 0.561 2.87 贝 上海机 16.2 1.76 1.47 电 宝信软 29.35 1.815 2.59 件 上海物 9.63 0.634 2.43 贸 自仪股 7.92 0.657 1.93 份 上海普 16.58 0.732 3.62 天 陆家嘴 16.68 1.501 1.78 华新水 11.45 1.489 1.23 泥 锦江股 15.33 1.374 1.78 份 鄂尔多 7.38 0.782 1.51 斯 华电能 2.8 0.298 1.50 源 SST天海 5.41 0.275 3.14 大名城 6.03 0.36 2.68 东方通 12.73 0.53 3.84 信 黄山旅 11.94 1.24 1.54 游 开开实 12.41 0.741 2.68 业 海南航 1.72 0.35 0.79 空 ST轻骑 3.91 0.307 2.04 振华重 3.27 0.382 1.37 工 锦州港 3.95 0.386 1.64 九龙山 3.02 0.28 1.72 凌云股 7.84 0.505 2.48 份 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。