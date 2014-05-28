版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 16:35 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月28日

路透香港5月28日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:15时,1美元=6.2554人民币CN
Y=CFXS)        
  公司名     A股代码       B股代码    A股股价(元)  B股股价(美   A/B股比价
                                                       元)      
  仪电电                                     6.46        0.486        2.12
 子                                                             
  市北高                                    10.42        0.579        2.88
 新                                                             
  大众交                                     6.54        0.629        1.66
 通                                                             
  永生投                                    16.12        1.234        2.09
 资                                                             
  老凤祥                                    22.54          2.4        1.50
                                                                
  S中纺机                                    25.2        0.809        4.98
  鼎立股                                     9.71        0.607        2.56
 份                                                             
  氯碱化                                      8.3        0.462        2.87
 工                                                             
  双钱股                                    12.71         0.72        2.82
 份                                                             
  海立股                                     7.75        0.545        2.27
 份                                                             
  浦东金                                    10.99        0.987        1.78
 桥                                                             
  外高桥                                    27.86        1.695        2.63
                                                                
  ST联华                                    18.68        1.584        1.89
                                                                
  锦江投                                     9.49          0.9        1.69
 资                                                             
  中路股                                    17.66        0.789        3.58
 份                                                             
  金山开                                    13.78        0.603        3.65
 发                                                             
  海欣股                                     6.48         0.45        2.30
 份                                                             
  耀皮玻                                     9.28        0.629        2.36
 璃                                                             
  大江股                                     5.67        0.358        2.53
 份                                                             
  上柴股                                     10.3        0.691        2.38
 份                                                             
  丹化科                                     5.75        0.402        2.29
 技                                                             
  上海三                                     5.79        0.562        1.65
 毛                                                             
  友谊股                                    11.96        1.221        1.57
 份                                                             
  上工申                                    10.06        0.561        2.87
 贝                                                             
  上海机                                     16.2         1.76        1.47
 电                                                             
  宝信软                                    29.35        1.815        2.59
 件                                                             
  上海物                                     9.63        0.634        2.43
 贸                                                             
  自仪股                                     7.92        0.657        1.93
 份                                                             
  上海普                                    16.58        0.732        3.62
 天                                                             
  陆家嘴                                    16.68        1.501        1.78
                                                                
  华新水                                    11.45        1.489        1.23
 泥                                                             
  锦江股                                    15.33        1.374        1.78
 份                                                             
  鄂尔多                                     7.38        0.782        1.51
 斯                                                             
  华电能                                      2.8        0.298        1.50
 源                                                             
  SST天海                                    5.41        0.275        3.14
                                                                
  大名城                                     6.03         0.36        2.68
                                                                
  东方通                                    12.73         0.53        3.84
 信                                                             
  黄山旅                                    11.94         1.24        1.54
 游                                                             
  开开实                                    12.41        0.741        2.68
 业                                                             
  海南航                                     1.72         0.35        0.79
 空                                                             
  ST轻骑                                     3.91        0.307        2.04
                                                                
  振华重                                     3.27        0.382        1.37
 工                                                             
  锦州港                                     3.95        0.386        1.64
                                                                
  九龙山                                     3.02         0.28        1.72
                                                                
  凌云股                                     7.84        0.505        2.48
 份                                                             
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                      中国已公布新股发行上市日程          
                                    表                          
  香港股市报导                      中国待发行新股一览表                  
  美国股市报导                      中国新股申购资金情况一览表             
  台湾股市报导                      香港股市拟发行新股一览表              
  中国新闻                          香港已公布新股发行上市日程            
                                    表                          
  香港新闻                          中国新股新闻                            
  台湾新闻                          香港新股新闻                            
  中国股市观察                      中国个股业绩                            
  香港股市观察                      报摘                                   
  中国融资融券                                                  
 
 (整理 赵红梅)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐