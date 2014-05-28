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市场报道 | 2014年 5月 28日 星期三 16:28 BJT

全球贵金属：5月27日SPDR黄金持仓增1.08%，iShares白银持仓持平

路透5月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较上周五增加1.08%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量保持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 25,247,501.3 5月27日 24,977,893.0 5月23日 269,608.3 1.08%

iShares 330,651,273.1 5月27日 330,651,273.1 5月23日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 王洋)
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