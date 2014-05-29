台湾货币市场：5月29日及本提存期资金预期变化一览表

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透台北5月29日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期21亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)1,917.2亿台币： 05/30 2,860亿台币 06/03 9,057.20亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --月底企业缴交营利事业所得税，去年约1,500-1,800亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --月底缴交个人综合所得税。 **--6/11：个人综所税金融机构委托取款扣款日；去年共66万4,000余件，金额717亿台币。 **--6/12：个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新；**资料来源为财政部财政资讯中心。 (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。