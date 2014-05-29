台湾经济指标预测--5月29日至8月20日

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *6月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1610 外汇存底 5月底 -- 4,214.95亿美元 6/5 0830 消费者物价指 5月 -- +1.65% 数(CPI) *6月9日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 6/9 1600 出口 5月 -- +6.2% *6月16日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 6/20 1600 外销订单 5月 -- +8.9% *6月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/23 0830 季调失业率 5月 -- 4.04% 6/23 1600 工业生产 5月 -- 4.80% 6/25 1610 M2年增率 5月 -- +6.24% *8月18日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差154.9亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第二季 -- 1.875% -- 1600 经济成长率 第二季 -- +3.14% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。