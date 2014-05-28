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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 16:48 BJT

投行观点：台湾企业九成计划在未来三个月增持人民币资产--渣打

路透台北5月28日 - 台湾渣打银行周三发布报告指出，该行于4月举行的人民币论坛中访问了逾百位企业客户，大部分受访客户认为近期人民币走贬是增持人民币资产的好时机，71%受访者表示有意在未来三个月增加投资组合中的人民币资产配置，另外19%亦表示会大幅增加买入人民币。

渣打银行首席经济分析师符铭财表示，四成受访者对近期人民币波动扩大表示担忧，另外中国近期经济成长减慢及影子银行亦是受访者的担忧，反映台湾企业因增加使用人民币作贸易结算，才会有此顾虑。

他并指出，企业考虑采用人民币为贸易结算货币，也标志着台湾离岸人民币巿场发展的潜力。事实上，自去年2013年2月台湾开放人民币DBU(外汇指定银行)业务后，台湾的人民币存款在短时间便冲破2,800亿，因此近期人民币汇率波动，自然引起拥有大量人民币资产的企业关注。

其中近九成受访客户对人民币升值感到乐观，他们认为在今年年底前，人民币将重拾升轨。台湾央行的数据显示，在今年的第一季，人民币存款的季成长达47%。

渣打认为近期人民币将继续波动，预计中长期人民币仍会升值。符铭财认为，虽然人民币至目前为止，是今年以来表现最差的亚洲货币，兑美元已贬值超过3%，但近期人民币的在岸交易已开始稳定，在接近6.25的水平交易。自3月人行宣布扩大人民币波动间距后，人民币的20天期波幅由1.3%增至2%，但人行对人民币的波幅干预，则已由0.93%降至0.55%。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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