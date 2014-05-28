投行观点：台湾企业九成计划在未来三个月增持人民币资产--渣打

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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路透台北5月28日 - 台湾渣打银行周三发布报告指出，该行于4月举行的人民币论坛中访问了逾百位企业客户，大部分受访客户认为近期人民币走贬是增持人民币资产的好时机，71%受访者表示有意在未来三个月增加投资组合中的人民币资产配置，另外19%亦表示会大幅增加买入人民币。
渣打银行首席经济分析师符铭财表示，四成受访者对近期人民币波动扩大表示担忧，另外中国近期经济成长减慢及影子银行亦是受访者的担忧，反映台湾企业因增加使用人民币作贸易结算，才会有此顾虑。
他并指出，企业考虑采用人民币为贸易结算货币，也标志着台湾离岸人民币巿场发展的潜力。事实上，自去年2013年2月台湾开放人民币DBU(外汇指定银行)业务后，台湾的人民币存款在短时间便冲破2,800亿，因此近期人民币汇率波动，自然引起拥有大量人民币资产的企业关注。
其中近九成受访客户对人民币升值感到乐观，他们认为在今年年底前，人民币将重拾升轨。台湾央行的数据显示，在今年的第一季，人民币存款的季成长达47%。
渣打认为近期人民币将继续波动，预计中长期人民币仍会升值。符铭财认为，虽然人民币至目前为止，是今年以来表现最差的亚洲货币，兑美元已贬值超过3%，但近期人民币的在岸交易已开始稳定，在接近6.25的水平交易。自3月人行宣布扩大人民币波动间距后，人民币的20天期波幅由1.3%增至2%，但人行对人民币的波幅干预，则已由0.93%降至0.55%。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。