更正-路透基点：Formosa Steel的7亿美元融资案吸引到20家银行--TRLPC

(更正：因英文原文有误，修正前端费数字。)

路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，Formosa Steel IB Pty Ltd的7亿美元五年期贷款案吸引到20家银行参与。

签约仪式定于6月25日举行。

这20家银行中，包括12家牵头行兼簿记行。澳新银行(澳盛银行,ANZ)承贷6,000万美元。台湾银行、星展银行、兆丰国际商业银行和新加坡大华银行各承贷5,000万美元。

彰化银行、法国东方汇理银行、中国信托商业银行、华南银行和合作金库各承贷4,500万美元。台湾土地银行和台新银行各承贷4,000万美元。

主办行是永丰银行、玉山商业银行、台湾企银和元大银行。除了元大银行承贷2,000万美元以外，其它各自承贷2,500万美元。

协理行包括中国建设银行(悉尼)(1,500万美元)、第一商业银行(1,000万美元)、大众银行(1,000万美元)和高雄银行(500万美元)。

银行承贷1亿美元或以上，可得35基点的前端费以及牵头行兼簿记行头衔；承贷8,000万-9,900万美元，可得30个基点前端费和牵头行头衔；承贷6,000万-7,900万美元，可得25个基点前端费；承贷4,000万-5,900万美元，前端费为20个基点。先前这四档的前端费分别为25、20、15和10个基点。

这笔融资的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点。若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR利差超过35基点，借款人将支付超出部分的利率。

承诺费为10个基点。

贷款有三年宽限期，将分三年不等额偿还：25%(1-2年)，50%(第3年)。

资金将主要用来投资于澳洲的一个铁矿石项目，以及充当营运资金。

Formosa Steel是台湾综合企业台塑旗下铁矿石开采公司，以澳洲为基地。(完)