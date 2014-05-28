欧洲央行：下周会议或产生一政策组合，实施时间或有不同--ECB管委

金属期市：期锌领涨中国基本金属期货，伦敦市场涨势带来提振
路透悉尼4月21日 - 期锌周五领涨上海基本金属期货，因隔夜伦敦市场强劲上涨且股市带来支撑。 上海期货交易所期锌涨逾3%报每吨21,915元人民币(3,184美元)。 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌略跌报每吨2,621美元，但基本维持伦敦时段的涨幅。该合约在伦敦市场跳涨3.2%。
莫尔许还表示，他不认为近期会出现通缩，但欧洲央行正在未雨绸缪，以防万一。
欧洲央行暗示，准备在6月5日政策会议上采取更多措施，以对抗低通胀和贷款活动疲弱。(完)
(编译 王洋/张涛；审校 田建华/蔡美珍)
路透悉尼4月21日 - 期锌周五领涨上海基本金属期货，因隔夜伦敦市场强劲上涨且股市带来支撑。 上海期货交易所期锌涨逾3%报每吨21,915元人民币(3,184美元)。 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌略跌报每吨2,621美元，但基本维持伦敦时段的涨幅。该合约在伦敦市场跳涨3.2%。
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