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货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 18:09 BJT

欧洲央行：下周会议或产生一政策组合，实施时间或有不同--ECB管委

莫尔许还表示，他不认为近期会出现通缩，但欧洲央行正在未雨绸缪，以防万一。

欧洲央行暗示，准备在6月5日政策会议上采取更多措施，以对抗低通胀和贷款活动疲弱。(完)

(编译 王洋/张涛；审校 田建华/蔡美珍)
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