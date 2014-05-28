东南亚股市：多数上场，泰国股市连续第二日收高

路透曼谷5月28日 - 泰国股市周三连续第二个交易日上扬，因对经济的乐观看法，提振了投资人对消费类股的胃纳。菲律宾股市中止三日跌势，菲律宾将在周四公布第一季经济数据。
泰国军方领导人开始着手提振消费和投资。经济政策预计会在下周公布，包括国家预算。
零售商CP All 、Kasikornbank 和Advanced Info Service 的股票交投热络，有大量国内主导的买盘。泰国SET指数 收高0.7%至1,402.79点，为近一周来最高收位。
泰国股市连续第七个交易日资金外流，汤森路透数据显示，外资在泰国股市卖超28亿泰铢(8,578万美元)。
菲律宾股市 上涨0.1%，前三个交易日温和下跌0.6%。
马来西亚股市 上涨0.2%，资金净流入2.09亿马币(林吉特)(6,497万美元)。其他股市多数上涨，因美国强劲的经济数据提振对亚洲市场的信心。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 421.38 0.60 +0.14 +8.50 388.37
新加坡 3271.84 -2.22 -0.07 +3.30 3167.43
马来西亚 1871.66 4.09 +0.22 +0.25 1866.96
泰国 1402.79 10.06 +0.72 +8.01 1298.71
印尼 4985.58 21.65 +0.44 +16.64 4274.18
菲律宾 6787.88 7.62 +0.11 +15.25 5889.83
越南 557.34 4.59 +0.83 +10.45 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(编译 王冠中; 审校 张明钧)