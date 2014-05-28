国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五日低点，供应未偏紧俏

路透新加坡5月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至五日低点每吨146.98美元，本周初曾触及两周高位，尽管欧洲对亚洲出口下滑，但供应看来并不算紧俏。

这是因为石化业使用液态石油气(LPG)来取代石脑油的数量，6月会比5月增加一倍，至约30万吨。

部分交易商称，裂解价差已经到了该有所修正的时候，因其价格主要是受到混制汽油的需求所带动，而非石化业的需求。亚洲石化业主要使用石脑油来生产塑胶。

由于西非对汽油的需求强劲，因此欧洲对亚洲的石脑油出口料减少。

“但若观察亚洲整体汽油需求，和去年相较并不算强劲，”一新加坡交易商称。

亚洲汽油裂解价差来到四日低点每桶9.93美元。

新加坡现货市场有一笔汽油交易和一笔石脑油交易。

维多出售一批92-辛烷值汽油船货给中国石油，6月23-27日从新加坡装运，每桶120.20美元。

维多出售7月下半月/8月上半月石脑油价差合约给BP，每吨15.00美元。(完)

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