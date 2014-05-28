国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五日低点，供应未偏紧俏

全球金市：金价持稳，法国大选前受美元走软支撑
路透纽约/伦敦4月20日 - 金价继昨日录得逾六周来最大单日跌幅后周四持稳，因美元走软遏制了金价跌势，不过，今日市场波动幅度不大，投资者等待即将举行的法国大选结果。
路透新加坡5月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至五日低点每吨146.98美元，本周初曾触及两周高位，尽管欧洲对亚洲出口下滑，但供应看来并不算紧俏。
这是因为石化业使用液态石油气(LPG)来取代石脑油的数量，6月会比5月增加一倍，至约30万吨。
部分交易商称，裂解价差已经到了该有所修正的时候，因其价格主要是受到混制汽油的需求所带动，而非石化业的需求。亚洲石化业主要使用石脑油来生产塑胶。
由于西非对汽油的需求强劲，因此欧洲对亚洲的石脑油出口料减少。
“但若观察亚洲整体汽油需求，和去年相较并不算强劲，”一新加坡交易商称。
亚洲汽油裂解价差来到四日低点每桶9.93美元。
新加坡现货市场有一笔汽油交易和一笔石脑油交易。
维多出售一批92-辛烷值汽油船货给中国石油，6月23-27日从新加坡装运，每桶120.20美元。
维多出售7月下半月/8月上半月石脑油价差合约给BP，每吨15.00美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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日本央行总裁黑田东彦 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦4月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四续跌至多年低位，因技术面疲弱吸引了技术性卖盘，市场未理会强劲的亚洲大豆加工数据，以及主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的作物质量忧虑。