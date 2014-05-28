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货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 21:36 BJT

美国热股：Michael Kors股价下滑，公司第一季财测高于市场预期

路透5月28日 - 时尚配件零售商Michael Kors 第一季营收预估高于分析师预期。该公司稍早公布第四季获利跳涨59%，因其最大市场北美的手提包和手表需求增加。

Michael Kors股价周三盘初下跌0.78%，报94.99美元。盘前曾大涨逾2%。(完)
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